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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:027

Кого из сумчан наградил президент по случаю Дня учителя

В указе президента Украины №300/2018 «О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня работников образования» отмечены четверо учителей с Сумщины.

За значительный личный вклад в развитие национального образования, подготовку квалифицированных специалистов, многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность и высокий профессионализм почетное звание «Заслуженный учитель Украины» присвоено: Батюк Ольге Григорьевне - учительнице Ахтырской общеобразовательной школы I-III ступеней № 11 Ахтырского городского совета; Никитиной Ирине Павловне - учительнице коммунального учреждения «Сумская общеобразовательная школа I-III ступеней № 12 имени Б. Берестовского».

«Заслуженным работником образования Украины» стала Бирюк Людмила Яковлевна – заведующая кафедрой Глуховского национального педагогического университета имени Александра Довженко.

«Заслуженным работником физической культуры и спорта Украины стала Дубинская Оксана Яковлевна - доцент кафедры теории и методики физической культуры Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко.

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«Большой кошачий побег» Гэри Ван (Китай, 2018)
«Большой кошачий побег» Гэри Ван (Китай, 2018)
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CINETECH+, 2D 10:00 11:45
«Хэллфест» Грегори Плоткин (США, 2018)
«Хэллфест» Грегори Плоткин (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:20
«Безумная свадьба» Влад Дикий (Украина, 2018)
«Безумная свадьба» Влад Дикий (Украина, 2018)
Кино Космос
20:40 — 50 грн.
«Веном» Рубен Фляйшер (США, 2018)
«Веном» Рубен Фляйшер (США, 2018)
Кино Космос
14:25 — 45 грн. 18:30 — 50 грн.
«Игрушки для взрослых» Брайан Хенсон (США, Китай, 2018)
«Игрушки для взрослых» Брайан Хенсон (США, Китай, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:30
«Благородные бродяги» Александр Березань (Украина, 2018)
«Благородные бродяги» Александр Березань (Украина, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 14:30 17:40
«Мотылек» Михаэль Ноер (Чехия, Испания, США, 2017)
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Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 15:00
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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