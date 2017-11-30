Кого из сумчан наградил президент по случаю Дня учителя В указе президента Украины №300/2018 «О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня работников образования» отмечены четверо учителей с Сумщины.

За значительный личный вклад в развитие национального образования, подготовку квалифицированных специалистов, многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность и высокий профессионализм почетное звание «Заслуженный учитель Украины» присвоено: Батюк Ольге Григорьевне - учительнице Ахтырской общеобразовательной школы I-III ступеней № 11 Ахтырского городского совета; Никитиной Ирине Павловне - учительнице коммунального учреждения «Сумская общеобразовательная школа I-III ступеней № 12 имени Б. Берестовского». «Заслуженным работником образования Украины» стала Бирюк Людмила Яковлевна – заведующая кафедрой Глуховского национального педагогического университета имени Александра Довженко. «Заслуженным работником физической культуры и спорта Украины стала Дубинская Оксана Яковлевна - доцент кафедры теории и методики физической культуры Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко.