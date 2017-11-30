Кого из сумчан наградил президент по случаю Дня учителя

За значительный личный вклад в развитие национального образования, подготовку квалифицированных специалистов, многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность и высокий профессионализм почетное звание «Заслуженный учитель Украины» присвоено: Батюк Ольге Григорьевне - учительнице Ахтырской общеобразовательной школы I-III ступеней № 11 Ахтырского городского совета; Никитиной Ирине Павловне - учительнице коммунального учреждения «Сумская общеобразовательная школа I-III ступеней № 12 имени Б. Берестовского».
«Заслуженным работником образования Украины» стала Бирюк Людмила Яковлевна – заведующая кафедрой Глуховского национального педагогического университета имени Александра Довженко.
«Заслуженным работником физической культуры и спорта Украины стала Дубинская Оксана Яковлевна - доцент кафедры теории и методики физической культуры Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко.
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