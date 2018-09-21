Сумской футзалист забил в Лиге чемпионов

Во второй группе команда лебединца Николая Белоцерковца «Продэксим» (Херсон) уступила сербскому «Экономацу» со счетом 2:3. Второй гол в составе чемпиона Украины в этом матче на счету нашего земляка.
«Экономац» (Сербия) - «Продексим» (Украина) 3:2
Голы: Райчевич (2), Рнич (2), Матиевич (29) - Рониньо (25), Белоцерковец (31)
В группе «4» белорусский «Лидсельмаш» с сумчанином Евгением Змыслей в воротах со счетом 3:2 взял верх над косоварами.
«Феникс» (Косово) - «Лидсельмаш» (Беларусь) 2:3
Голы: Тополь (12), Дентиньо (40) - Жигалко (22, 39), Подалинський (28)
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