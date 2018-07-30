В Сумах установили камеру наблюдения на проблемной контейнерной площадке На этой неделе была установлена камера видеонаблюдения на контейнерной площадке по Черновола, 78.

Как сообщили в департаменте инфраструктуры, это нужно для остановки фактов преобразования площадке в место для несанкционированной свалки, в т.ч. и строительных материалов, а также недопущения в дальнейшем выгрузки мусора предпринимателями и частными предприятиями, самостоятельно занимающихся вывозом твердых бытовых и других отходов.