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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:21524

В Сумах установили камеру наблюдения на проблемной контейнерной площадке

На этой неделе была установлена камера видеонаблюдения на контейнерной площадке по Черновола, 78.

Как сообщили в департаменте инфраструктуры, это нужно для остановки фактов преобразования площадке в место для несанкционированной свалки, в т.ч. и строительных материалов, а также недопущения в дальнейшем выгрузки мусора предпринимателями и частными предприятиями, самостоятельно занимающихся вывозом твердых бытовых и других отходов.

Общество Камера наблюдения Контейнерные площадки

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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