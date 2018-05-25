Сумской вольники отличились в Броварах 28-30 сентября в г. Бровары Киевской области состоялся Международный турнир по вольной борьбе среди кадетов 2002-2003 годов рождения.

В весе до 42 кг, победив в четырех схватках, чемпионом турнира стал сумской динамовец Максим Козырь, который является воспитанником городской ДЮСШ по вольной борьбе. Подготовили спортсмена тренеры Сергей и Александр Скварчи. Второе место в весовой категории до 92 кг завоевал Олег Легкий (тренер Мурачёв В.В.).