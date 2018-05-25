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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумской вольники отличились в Броварах

28-30 сентября в г. Бровары Киевской области состоялся Международный турнир по вольной борьбе среди кадетов 2002-2003 годов рождения.

В весе до 42 кг, победив в четырех схватках, чемпионом турнира стал сумской динамовец Максим Козырь, который является воспитанником городской ДЮСШ по вольной борьбе. Подготовили спортсмена тренеры Сергей и Александр Скварчи.

Второе место в весовой категории до 92 кг завоевал Олег Легкий (тренер Мурачёв В.В.).

Спорт Вольная борьба

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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