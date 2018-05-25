Сумской вольники отличились в Броварах

В весе до 42 кг, победив в четырех схватках, чемпионом турнира стал сумской динамовец Максим Козырь, который является воспитанником городской ДЮСШ по вольной борьбе. Подготовили спортсмена тренеры Сергей и Александр Скварчи.
Второе место в весовой категории до 92 кг завоевал Олег Легкий (тренер Мурачёв В.В.).
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