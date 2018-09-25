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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:04242

Полиция разыскала похитителя мопеда

Ахтырские правоохранители обнаружили мужчину, который похитил мопед 18-летней девушки.

В Ахтырский отдел полиции обратилась 18-летняя местная жительница с сообщением об исчезновении своего мопеда. Девушка рассказала, что оставила его без присмотра в одном из дворов многоэтажки, а когда через некоторое время вернулась, обнаружила отсутствие скутера.

«Злоумышленника помогли разыскать камеры видеонаблюдения, которые находились на территории площадки, где был похищен мототранспорт, - комментирует Руслан Кладько, начальник Ахтырского отдела полиции. - В течение суток нашли мопед и самого похитителя - 28-летнего местного жителя, который признался в содеянном. Мужчина рассказал правоохранителям, что из-за нехватки денег решил совершить кражу скутера, который планировал продать, а вырученные деньги потратить на собственные нужды».

Сейчас транспортное средство изъято и после проведения необходимых следственных действий будет возвращено владелице. По факту незаконного завладения транспортным средством в отношении злоумышленника открыли уголовное производство по ч.1 ст.289 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

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