Полиция разыскала похитителя мопеда

В Ахтырский отдел полиции обратилась 18-летняя местная жительница с сообщением об исчезновении своего мопеда. Девушка рассказала, что оставила его без присмотра в одном из дворов многоэтажки, а когда через некоторое время вернулась, обнаружила отсутствие скутера.
«Злоумышленника помогли разыскать камеры видеонаблюдения, которые находились на территории площадки, где был похищен мототранспорт, - комментирует Руслан Кладько, начальник Ахтырского отдела полиции. - В течение суток нашли мопед и самого похитителя - 28-летнего местного жителя, который признался в содеянном. Мужчина рассказал правоохранителям, что из-за нехватки денег решил совершить кражу скутера, который планировал продать, а вырученные деньги потратить на собственные нужды».
Сейчас транспортное средство изъято и после проведения необходимых следственных действий будет возвращено владелице. По факту незаконного завладения транспортным средством в отношении злоумышленника открыли уголовное производство по ч.1 ст.289 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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