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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:15253

Сумчанин избил семейную пару

Патрульные задержали мужчину, который подозревается в нанесении телесных повреждений.

Происшествие случилось на улице Романа Атаманюка. Патрульные получили сообщение о мужчине, который нанес телесные повреждения заявителю и его жене.

Прибыв по указанному адресу, полицейские выяснили, что во время конфликта между семейной парой и мужчиной, последний нанес им телесные повреждения, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Получив приметы гражданина, полицейские начали его поиски. Во время розыскных мероприятий, неподалеку от места происшествия, инспекторы обнаружили данного гражданина. Им оказался 52-летний житель данной улицы.

Для выяснения всех обстоятельств патрульные доставили его в Сумской отдел полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК.

Право Нанесение телесных повреждений

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