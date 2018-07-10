Сумчанин избил семейную пару

Происшествие случилось на улице Романа Атаманюка. Патрульные получили сообщение о мужчине, который нанес телесные повреждения заявителю и его жене.
Прибыв по указанному адресу, полицейские выяснили, что во время конфликта между семейной парой и мужчиной, последний нанес им телесные повреждения, после чего скрылся в неизвестном направлении.
Получив приметы гражданина, полицейские начали его поиски. Во время розыскных мероприятий, неподалеку от места происшествия, инспекторы обнаружили данного гражданина. Им оказался 52-летний житель данной улицы.
Для выяснения всех обстоятельств патрульные доставили его в Сумской отдел полиции.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК.
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