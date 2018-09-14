На Сумщине задержали грабителя, которого разыскивали столичные правоохранители Последний обоснованно подозревается в совершении двух тяжких преступлений на территории Киевской области. С мая текущего года мужчина скрывается от следствия.

В 2017 году в Киевской области злоумышленник сначала ограбил, а затем незаконно лишил свободы человека. По данному факту полицейские открыли уголовные производства и установили личность подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 33-летний местный житель. Однако задержать мужчину не удалось. Он сбежал.

Ориентировки о его розыске были направлены во все отделы и отделения полиции как Киевской, так и других областей Украины.

«Сотрудники группы быстрого реагирования получили от местных жителей информацию, что в поселке появился подозрительный и незнакомый им человек, - комментирует Андрей Перелазний, начальник Липоводолинского отделение полиции. - Работники полиции увидели его у водоема. Он рыбачил. Когда проверили его личность, выяснилось, что это именно тот человек, которого за совершение преступлений разыскивали наши киевские коллеги».

Для дачи показаний его доставили в отделение полиции. Как оказалось, вовремя. В ближайшие дни он собирался уехать из Липовой Долины.

После проведения всех необходимых мероприятий, беглеца передали работникам Главного управления Национальной полиции Киевской области для окончания следствия и привлечения его к уголовной ответственности. За содеянное злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.