Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:48386

На Сумщине задержали грабителя, которого разыскивали столичные правоохранители

Последний обоснованно подозревается в совершении двух тяжких преступлений на территории Киевской области. С мая текущего года мужчина скрывается от следствия.

В 2017 году в Киевской области злоумышленник сначала ограбил, а затем незаконно лишил свободы человека. По данному факту полицейские открыли уголовные производства и установили личность подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 33-летний местный житель. Однако задержать мужчину не удалось. Он сбежал.

Ориентировки о его розыске были направлены во все отделы и отделения полиции как Киевской, так и других областей Украины.

«Сотрудники группы быстрого реагирования получили от местных жителей информацию, что в поселке появился подозрительный и незнакомый им человек, - комментирует Андрей Перелазний, начальник Липоводолинского отделение полиции. - Работники полиции увидели его у водоема. Он рыбачил. Когда проверили его личность, выяснилось, что это именно тот человек, которого за совершение преступлений разыскивали наши киевские коллеги».

Для дачи показаний его доставили в отделение полиции. Как оказалось, вовремя. В ближайшие дни он собирался уехать из Липовой Долины.

После проведения всех необходимых мероприятий, беглеца передали работникам Главного управления Национальной полиции Киевской области для окончания следствия и привлечения его к уголовной ответственности. За содеянное злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Липовая Долина Ограбление Розыск

По тематике

Вчера 16:54

Конотопчанин ограбил собутыльника

Находясь в гостях у 60-летнего приятеля, житель Конотопа решил его ограбить....

Вдову Анатолия Жука объявят в международный розыск
19.09.2018 19:38

Вдову Анатолия Жука объявят в международный розыск

По ходатайству прокуратуры Сумской области получено разрешение суда на задержание подозреваемой в убийстве Анатолия Жука....

18.09.2018 18:30

Полиция просит откликнуться свидетелей смертельного ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь с 15 на 16 августа, около двух часов ночи, неподалеку Шатравенской скважины в Липоводолинском районе....

17.09.2018 14:33

Ночью на Сумщине на смерть сбили женщину

Авария произошла ночью 16 сентября возле Липовой Долины....

Конотопчанин отобрал кусок сала у пенсионерки
14.09.2018 16:29

Конотопчанин отобрал кусок сала у пенсионерки

За содеянные ограбления и разбойное нападение конотопчанину грозит до семи лет заключения....

Новости

Рейдерский захват пассажирских перевозок в Сумах провалился (фото, видео, обновляется)
03.10.2018 06:21
Сумчанин избил семейную пару
Сегодня 14:15
Сумчан просят стучать на коррупционеров в Госпродпотребслужбе
Сегодня 14:08
На Сумщине открыли еще один сервисный центр МВД нового образца
Сегодня 13:49
В Сумах автомойщик без прав попал в ДТП на чужом авто
Сегодня 13:33
В Шостке «Сумыгаз» недоступен для инвалидов
Сегодня 13:26
Полиция разыскала похитителя мопеда
Сегодня 13:04
На Сумщине задержали грабителя, которого разыскивали столичные правоохранители
Сегодня 12:48
Сумской вольники отличились в Броварах
Сегодня 12:32
В Сумах установили камеру наблюдения на проблемной контейнерной площадке
Сегодня 12:21
Сумской футзалист забил в Лиге чемпионов
Сегодня 11:56
На Сумщине полностью сгорела крыша жилого дома
Сегодня 11:20
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Большой кошачий побег» Гэри Ван (Китай, 2018)
«Большой кошачий побег» Гэри Ван (Китай, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 11:45
«Хэллфест» Грегори Плоткин (США, 2018)
«Хэллфест» Грегори Плоткин (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:20
«Безумная свадьба» Влад Дикий (Украина, 2018)
«Безумная свадьба» Влад Дикий (Украина, 2018)
Кино Космос
20:40 — 50 грн.
«Веном» Рубен Фляйшер (США, 2018)
«Веном» Рубен Фляйшер (США, 2018)
Кино Космос
14:25 — 45 грн. 18:30 — 50 грн.
«Игрушки для взрослых» Брайан Хенсон (США, Китай, 2018)
«Игрушки для взрослых» Брайан Хенсон (США, Китай, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:30
«Благородные бродяги» Александр Березань (Украина, 2018)
«Благородные бродяги» Александр Березань (Украина, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 14:30 17:40
«Мотылек» Михаэль Ноер (Чехия, Испания, США, 2017)
«Мотылек» Михаэль Ноер (Чехия, Испания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 15:00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.