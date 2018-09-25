В Шостке «Сумыгаз» недоступен для инвалидов Летом 2018 года новый современный Центр обслуживания ПАО «Сумыгаз» в Шостке распахнул свои двери для клиентов, но не для всех.

Людей с инвалидностью опять обманули, очередной пандус построенный без соблюдения государственных строительных норм. Крыльцо входа очень узкое, попасть внутрь помещения невозможно, об этом написал на своей странице в Фейсбуке глава Дмитрий Васильцов, глава общественной организации инвалидов «Паритет-Шостка», добавив красноречивые фото.