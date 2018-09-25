В Шостке «Сумыгаз» недоступен для инвалидов

Людей с инвалидностью опять обманули, очередной пандус построенный без соблюдения государственных строительных норм. Крыльцо входа очень узкое, попасть внутрь помещения невозможно, об этом написал на своей странице в Фейсбуке глава Дмитрий Васильцов, глава общественной организации инвалидов «Паритет-Шостка», добавив красноречивые фото.
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