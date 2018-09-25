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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:33557

В Сумах автомойщик без прав попал в ДТП на чужом авто

Патрульные составили 3 административных материала на виновника ДТП.

Происшествие случилось ночью, 3 октября. Стражи порядка получили сообщение о ДТП на улице Гамалия.

Прибыв на место происшествия, инспекторы обнаружили участников ДТП. Опросив их, блюстители порядка установили, что 34-летний работник одной из автомоек сел за руль автомобиля Volkswagen T4, который ему оставили для проведения химчистки. На улице Гамалия гражданин не придерживался безопасной скорости движения, после чего, не справившись с управлением, допустил наезд на припаркованный автомобиль Kia Sportage и дерево, которое лежало на тротуаре. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Виновник ДТП оставил машину и пошел домой, где успокаивал нервы водкой.

Сумчанин не имел водительского удостоверения, ведь вообще его не получал, зато у него были явные признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование зафиксировало у него 1,72 промилле алкоголя, что в почти 9 раз превышает допустимую норму.

Патрульные оформили ДТП и составили на водителя админматериалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП ч.2 ст. 126 (управление лицом, не имеющим права управления) КоАП и ч.4 ст. 130 (употребление алкоголя или запрещенных веществ до прохождения освидетельствования на состояние опьянения) КоАП.

Право Дтп

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