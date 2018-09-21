На Сумщине открыли еще один сервисный центр МВД нового образца

Как отметил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко, побывавший на открытии, организация работы в новом учреждении свидетельствует об открытости в работе и положительных изменениях в системе правоохранительных органов, а устранение барьеров и сокращение излишних бюрократических процедур, которые занимают очень много времени и сил у граждан, является тому подтверждением.
В новом центре можно быстро и комфортно заменить или получить водительское удостоверение, зарегистрировать или перерегистрировать авто, получить справку о несудимости.
Сервисный центр МВД построен по принципу прозрачного офиса, оформленного в едином визуальном стиле, который оборудован такими техническими удобствами как электронная очередь, электронный информационный бокс, камеры видеонаблюдения, по которым можно проверить загруженность центра онлайн, и терминалы для оплаты услуг. Также здесь есть полка для буккроссинга, детский уголок, оборудованные парковочные места для клиентов.
Одним из основных направлений реформы сервисных центров МВД является диджитализация услуг: так, уже в течение года справку о несудимости можно заказать онлайн. Также на сайте Главного сервисного центра МВД есть удобная онлайн-инструкция для граждан, желающих получить водительское удостоверение впервые. До конца 2018 года сервисные центры МВД презентуют новые услуги онлайн - в частности, введение персонального электронного кабинета владельца авто.
«Завершающим этапом реформы сервисных центров МВД в Сумской станет открытие шестого обновленного сервисного центра МВД в г. Глухов. Сейчас продолжаются ремонтные работы в сервисных центрах МВД в Ромнах и Шостке», - отметил начальник регионального сервисного центра МВД в Сумской области Василий Ольховик.
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