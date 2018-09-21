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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:49271

На Сумщине открыли еще один сервисный центр МВД нового образца

Сегодня, 5 октября, в Ахтырке открыли сервисный центр МВД.

Как отметил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко, побывавший на открытии, организация работы в новом учреждении свидетельствует об открытости в работе и положительных изменениях в системе правоохранительных органов, а устранение барьеров и сокращение излишних бюрократических процедур, которые занимают очень много времени и сил у граждан, является тому подтверждением.

В новом центре можно быстро и комфортно заменить или получить водительское удостоверение, зарегистрировать или перерегистрировать авто, получить справку о несудимости.

Сервисный центр МВД построен по принципу прозрачного офиса, оформленного в едином визуальном стиле, который оборудован такими техническими удобствами как электронная очередь, электронный информационный бокс, камеры видеонаблюдения, по которым можно проверить загруженность центра онлайн, и терминалы для оплаты услуг. Также здесь есть полка для буккроссинга, детский уголок, оборудованные парковочные места для клиентов.

Одним из основных направлений реформы сервисных центров МВД является диджитализация услуг: так, уже в течение года справку о несудимости можно заказать онлайн. Также на сайте Главного сервисного центра МВД есть удобная онлайн-инструкция для граждан, желающих получить водительское удостоверение впервые. До конца 2018 года сервисные центры МВД презентуют новые услуги онлайн - в частности, введение персонального электронного кабинета владельца авто.

«Завершающим этапом реформы сервисных центров МВД в Сумской станет открытие шестого обновленного сервисного центра МВД в г. Глухов. Сейчас продолжаются ремонтные работы в сервисных центрах МВД в Ромнах и Шостке», - отметил начальник регионального сервисного центра МВД в Сумской области Василий Ольховик.

Право Ахтырка Сервисный центр МВД

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