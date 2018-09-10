Сумчан просят стучать на коррупционеров в Госпродпотребслужбе

Кроме того, информацию о коррупционном или связанном с коррупцией правонарушении, совершенном сотрудниками Главного управления можно прислать на электронную почту: stopkor.dpss@gmail.com.
Более подробная информация содержится на веб-странице Главного управления в рубрике «Антикоррупционная деятельность».
Вместе с тем, напоминаем, что информация об обличителе может быть разглашена только с его согласия. В то же время, согласно статье 53 Закона Украины «О предотвращении коррупции» анонимное сообщение об обнаружении признаков совершения коррупционных правонарушений может быть рассмотрен только в случае, когда приведенная в нем информация касается конкретного работника и содержит фактические данные, которые могут быть проверены, сообщает пресс-служба ведомства.
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