Сумчан просят стучать на коррупционеров в Госпродпотребслужбе С целью предупреждения и эффективного реагирования на возможные коррупционные действия сотрудников Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области в учреждении функционирует телефонная линия 0542 617 205, по которой возможно сообщение о вымогательстве или получения неправомерной выгоды должностным лицом Госпродпотребслужбы.

Кроме того, информацию о коррупционном или связанном с коррупцией правонарушении, совершенном сотрудниками Главного управления можно прислать на электронную почту: stopkor.dpss@gmail.com.

Более подробная информация содержится на веб-странице Главного управления в рубрике «Антикоррупционная деятельность».

Вместе с тем, напоминаем, что информация об обличителе может быть разглашена только с его согласия. В то же время, согласно статье 53 Закона Украины «О предотвращении коррупции» анонимное сообщение об обнаружении признаков совершения коррупционных правонарушений может быть рассмотрен только в случае, когда приведенная в нем информация касается конкретного работника и содержит фактические данные, которые могут быть проверены, сообщает пресс-служба ведомства.