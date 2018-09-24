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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:04264

Отопление в сумских домах включат 18-20 октября

Об этом сообщил на брифинге заместитель городского головы Александр Журба.

По его словам, температурный режим позволяет задержать включение тепла. Комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайным ситуацией будет собираться на следующей неделе.

На сегодня жилой фонд готов на 92%. Уже включили отопление в 5 заведениях Сум: областном роддоме, краеведческом музее, областном центре реабилитации детей-инвалидов, областном диспансере и гериатрическом интернате. Руководители больниц и учебных заведений могут обращаться к тепловикам письмом, чтобы тепло им включили в индивидуальном порядке, пишет UA:СУМИ.

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