Отопление в сумских домах включат 18-20 октября

По его словам, температурный режим позволяет задержать включение тепла. Комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайным ситуацией будет собираться на следующей неделе.
На сегодня жилой фонд готов на 92%. Уже включили отопление в 5 заведениях Сум: областном роддоме, краеведческом музее, областном центре реабилитации детей-инвалидов, областном диспансере и гериатрическом интернате. Руководители больниц и учебных заведений могут обращаться к тепловикам письмом, чтобы тепло им включили в индивидуальном порядке, пишет UA:СУМИ.
Сегодня, 4 октября, мэр Сум Александр Лысенко провел рабочее совещание по готовности жилищного фонда города к отопительному сезону....
Количество пожаров в жилом секторе значительно возросло в результате нарушения правил безопасности при использовании обогревательных приборов....
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