Кто будет дореконструировать сумской стадион «Авангард»?

В аукционе приняли участие до 5 претендентов: ООО «ПВИ «Укрспецпроект», ООО «ЭСГ-Украина», ООО «СПОРТИВНАЯ КОМПАНИЯ «Люксон СПОРТ», ООО «Детские и спортивные площадки», ООО Долженко Валерия Александровна, пишет Sumy.today.
При ожидаемой стоимости в 12,1 млн грн предложения были от 11,4 до 12,1 млн грн. Победу в аукционе одержал ООО «ПВИ «Укрспецпроект» из Днепра с предложением в 11,384 млн грн Управление капитального строительства имеет 5 рабочих дней на рассмотрение тендерных предложений на соответствие требованиям тендерной документации.
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