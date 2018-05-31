Кто будет дореконструировать сумской стадион «Авангард»? Торги за вторую очередь реконструкции стадиона «Авангард» состоялись сегодня, 5 октября.

В аукционе приняли участие до 5 претендентов: ООО «ПВИ «Укрспецпроект», ООО «ЭСГ-Украина», ООО «СПОРТИВНАЯ КОМПАНИЯ «Люксон СПОРТ», ООО «Детские и спортивные площадки», ООО Долженко Валерия Александровна, пишет Sumy.today.

При ожидаемой стоимости в 12,1 млн грн предложения были от 11,4 до 12,1 млн грн. Победу в аукционе одержал ООО «ПВИ «Укрспецпроект» из Днепра с предложением в 11,384 млн грн Управление капитального строительства имеет 5 рабочих дней на рассмотрение тендерных предложений на соответствие требованиям тендерной документации.