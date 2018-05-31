Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:10299

Кто будет дореконструировать сумской стадион «Авангард»?

Торги за вторую очередь реконструкции стадиона «Авангард» состоялись сегодня, 5 октября.

В аукционе приняли участие до 5 претендентов: ООО «ПВИ «Укрспецпроект», ООО «ЭСГ-Украина», ООО «СПОРТИВНАЯ КОМПАНИЯ «Люксон СПОРТ», ООО «Детские и спортивные площадки», ООО Долженко Валерия Александровна, пишет Sumy.today.

При ожидаемой стоимости в 12,1 млн грн предложения были от 11,4 до 12,1 млн грн. Победу в аукционе одержал ООО «ПВИ «Укрспецпроект» из Днепра с предложением в 11,384 млн грн Управление капитального строительства имеет 5 рабочих дней на рассмотрение тендерных предложений на соответствие требованиям тендерной документации.

Спорт Стадион Авангард

По тематике

На продолжение реконструкции «Авангарда» выделили еще 12 млн грн
12.09.2018 15:52

На продолжение реконструкции «Авангарда» выделили еще 12 млн грн

11 сентября на сайте публичных закупок появилось предложение «Реконструкция стадиона "Авангард" с устройством искусственного покрытия игорного поля»....

19.07.2018 12:56

На «Авангарде» будут устранять нарушения (видео)

На стадионе «Авангард» собираются устранить отдельные нарушения, выявленные при проверке управлением Госслужбы по чрезвычайным ситуациям....

12.07.2018 11:25

Реконструкция «Авангарда» приостановлена

25 июня Сумской административный суд на основании внеплановой проверки ГСЧС в принудительном порядке остановил реконструкцию стадиона «Авангард»....

21.06.2018 17:37

На завершение реконструкции «Авангарда» нужно еще 10 млн грн

Онлайн-петиция «Завершение реконструкции стадиона «Авангард» получила ответ городских властей....

31.05.2018 10:45

Сумчане требуют завершить реконструкцию «Авангарда»

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Завершение реконструкции стадиона «Авангард»....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Большой кошачий побег» Гэри Ван (Китай, 2018)
«Большой кошачий побег» Гэри Ван (Китай, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 11:45
«Хэллфест» Грегори Плоткин (США, 2018)
«Хэллфест» Грегори Плоткин (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:20
«Безумная свадьба» Влад Дикий (Украина, 2018)
«Безумная свадьба» Влад Дикий (Украина, 2018)
Кино Космос
20:40 — 50 грн.
«Веном» Рубен Фляйшер (США, 2018)
«Веном» Рубен Фляйшер (США, 2018)
Кино Космос
14:25 — 45 грн. 18:30 — 50 грн.
«Игрушки для взрослых» Брайан Хенсон (США, Китай, 2018)
«Игрушки для взрослых» Брайан Хенсон (США, Китай, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:30
«Благородные бродяги» Александр Березань (Украина, 2018)
«Благородные бродяги» Александр Березань (Украина, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 14:30 17:40
«Мотылек» Михаэль Ноер (Чехия, Испания, США, 2017)
«Мотылек» Михаэль Ноер (Чехия, Испания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 15:00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.