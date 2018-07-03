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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:21332

В Сумах стало больше водителей троллейбусов

В сумском КП «Электроавтотранс» - кадровое пополнение.

С марта по сентябрь 2018 года в КП «Электроавтотранс» продолжался учебный процесс для 2-й группы слушателей курса «Водитель троллейбуса». В течение 5-ти месяцев 12 сумчан в возрасте от 25 до 45 лет осваивали теорию (359 часов) и практику (284 часа). По окончанию обучения, все слушатели успешно сдали экзамены Государственной квалификационной аттестации. А водительское удостоверение, которые они получили в Региональном сервисном центре МВД Украины, стали первой пропуском для трудоустройства на КП «Электроавтотранс».

Сейчас 11 из 12 выпускников трудоустроены и уже работают по профессии, которую получили в Учебном центре коммунального предприятия.

«Предприятие имеет постоянную потребность в водителях троллейбусов. Сумской «Электроавтотранс» - одно из немногих предприятий в Украине, где осуществляется обучение по этой специальности. Люди заинтересованы в обучении, мы - в кадрах, пассажиры же - в бесперебойной и регулярной работе коммунального транспорта. Планируем, что к концу текущего года сформируем еще одну группу слушателей», - отметил директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог.

Напомним, первый выпуск группы по профессии «Водитель троллейбуса» состоялся в июне 2017 года. Тогда 9 слушателей были обеспечены рабочими местами на КП «Электроавтотранс» и работают до сих пор, сообщили на предприятии.

Общество Водители троллейбусов КП «Электроавтотранс»

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