В Сумах стартовал осенний месячник благоустройства Сумчане на протяжении октября будут наводить порядок в городе.

В Сумах с начала недели продолжается общегородской месячник по благоустройству. Генеральная уборка города предусматривает наведение должного санитарного состояния и благоустройства, ликвидацию несанкционированных свалок. Этим сумчане будут заниматься с 1 по 31 октября.

По информации департамента инфраструктуры города, работы начались и проходят согласно графика.

В уборке города примут участие структурные подразделения городского совета и облгосадминистрации, учреждения образования и здравоохранения, коммунальные предприятия, обслуживающие организации, ОСМД, домовые комитеты и другие органы самоорганизации населения, а также все желающие.

В рамках месячника, уже традиционно проведут общегородские толоки. Их собрались проводить в период с 25 по 27 октября.