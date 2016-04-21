В Сумах стартовал осенний месячник благоустройства

В Сумах с начала недели продолжается общегородской месячник по благоустройству. Генеральная уборка города предусматривает наведение должного санитарного состояния и благоустройства, ликвидацию несанкционированных свалок. Этим сумчане будут заниматься с 1 по 31 октября.
По информации департамента инфраструктуры города, работы начались и проходят согласно графика.
В уборке города примут участие структурные подразделения городского совета и облгосадминистрации, учреждения образования и здравоохранения, коммунальные предприятия, обслуживающие организации, ОСМД, домовые комитеты и другие органы самоорганизации населения, а также все желающие.
В рамках месячника, уже традиционно проведут общегородские толоки. Их собрались проводить в период с 25 по 27 октября.
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