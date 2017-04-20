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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:39192

Сумскому подрывнику банкоматов продлили срок содержания под стражей

5 октября в связи с окончанием отведенного процессуального времени отложено рассмотрение уголовного производства в отношении гражданина П., который обвиняется в совершении ряда уголовных преступлений.

Это:

- ч. 2 ст. 15 - ч.3 ст. 185 УК Украины (законченное покушение на тайное хищение чужого имущества, совершенное повторно, соединенное с проникновением в помещение);

- ч.3 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная повторно, соединенная с проникновением в помещение);

- ч.2 ст.194 УК Украины (умышленное повреждение чужого имущества, а именно банкоматов, путем взрыва);

- ч. 3 ст. 15 - ч.3 ст. 185 УК Украины (незаконченное покушение на тайное хищение чужого имущества, совершенное повторно, соединенное с проникновением в хранилище);

- ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, боевых припасов, без предусмотренного законом разрешения);

- ч.4 ст. 187 УК Украины (разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений);

- ч.3 ст.15 - ч.3 ст.289 УК Украины (незаконченное покушение на незаконное завладение транспортным средством повторно, с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья);

- ст. 348 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудника полиции охраны).

Следующее судебное заседание состоится 21 ноября 2018 в 13 час. 30 мин.

Сегодня же постановлением суда продлен срок содержания под стражей обвиняемого П. до 16 час. 00 мин. 3 декабря 2018 года.

Информационно: гражданин П. обвиняется в том, что в течение августа 2016 года - февраля 2017 года на территории г. Сумы и других населенных пунктов Сумской области проникал в нежилые помещения, в которых находились банкоматы, и с помощью взрывного устройства повреждал корпуса банкоматов. Таким образом обвиняемый П. имел целью похищение денежных средств, которые там находились.

23 февраля 2017 года около 03 час. 55 мин. обвиняемый П. при повреждении очередного банкомата был замечен сотрудниками Управления полиции охраны в Сумской области. В дальнейшем, чтобы избежать задержания, обвиняемый П. бросил сумку с деньгами, выстрелил из огнестрельного оружия и попал в работника полиции. Кроме того обвиняемый пытался скрыться с места совершения преступления на служебном автомобиле работников полиции, сообщает пресс-служба Заречного райсуда.

Право Взрыв банкомата

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