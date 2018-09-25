В Ахтырке «ГАЗель» сбила столб

Водитель автомобиля «ГАЗель», не справившись с управлением, въехал в электроопору и повредил забор возле жилого дома. В результате ДТП частично обесточена улица. На место выехали правоохранители и работники Ахтырского РЭС, пишет Роксолана.
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