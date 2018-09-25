Когда в Сумах будут ремонтировать дороги?

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Время проведения дорожных работ».
«Украина стремится в Европу.
Громкий лозунг да и только!
Давайте делать по-европейски.
Постоянно по городу проводятся работы по ремонту дорог, укладка асфальта, нанесение разметки в ЧАСЫ ПИК ДНЕМ! Это очень негативно влияет на качество работ, ведь покрытие не затвердевшее, краска не досохла и т.д.
Мало того, это еще и ОЧЕНЬ мешает нормальному дорожному движению!
ПРЕДЛАГАЮ: все работы по ремонту, совершенствование покрытия, нанесению разметки и т.д. проводить в ночное время! Так делает весь цивилизованный мир, а у нас до сих пор СОВОК!», - писал автор петиции Лукашевич Вячеслав Петрович.
Ответ на электронную петицию:
«Электронная петиция о времени проведения дорожных работ в г. Сумы в пределах полномочий управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета проработана.
Сообщаем, что управлением будет подготовлен соответствующий проект решения исполнительного комитета Сумского городского совета «О рассмотрении электронной петиции относительно времени проведения ремонтных работ в г. Сумы».
Данный проект решения исполнительного комитета после прохождения процедуры визирования будет вынесен на рассмотрение исполнительного комитета Сумского городского совета в установленном законодательством порядке».
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