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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:30230

Когда в Сумах будут ремонтировать дороги?

Время проведения дорожных работ в Сумах будет рассматривать исполком.

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Время проведения дорожных работ».

«Украина стремится в Европу.

Громкий лозунг да и только!

Давайте делать по-европейски.

Постоянно по городу проводятся работы по ремонту дорог, укладка асфальта, нанесение разметки в ЧАСЫ ПИК ДНЕМ! Это очень негативно влияет на качество работ, ведь покрытие не затвердевшее, краска не досохла и т.д.

Мало того, это еще и ОЧЕНЬ мешает нормальному дорожному движению!

ПРЕДЛАГАЮ: все работы по ремонту, совершенствование покрытия, нанесению разметки и т.д. проводить в ночное время! Так делает весь цивилизованный мир, а у нас до сих пор СОВОК!», - писал автор петиции Лукашевич Вячеслав Петрович.

Ответ на электронную петицию:

«Электронная петиция о времени проведения дорожных работ в г. Сумы в пределах полномочий управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета проработана.

Сообщаем, что управлением будет подготовлен соответствующий проект решения исполнительного комитета Сумского городского совета «О рассмотрении электронной петиции относительно времени проведения ремонтных работ в г. Сумы».

Данный проект решения исполнительного комитета после прохождения процедуры визирования будет вынесен на рассмотрение исполнительного комитета Сумского городского совета в установленном законодательством порядке».

Общество Петиция Ремонт дорог

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