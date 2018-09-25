Когда в Сумах будут ремонтировать дороги? Время проведения дорожных работ в Сумах будет рассматривать исполком.

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Время проведения дорожных работ».

«Украина стремится в Европу.

Громкий лозунг да и только!

Давайте делать по-европейски.

Постоянно по городу проводятся работы по ремонту дорог, укладка асфальта, нанесение разметки в ЧАСЫ ПИК ДНЕМ! Это очень негативно влияет на качество работ, ведь покрытие не затвердевшее, краска не досохла и т.д.

Мало того, это еще и ОЧЕНЬ мешает нормальному дорожному движению!

ПРЕДЛАГАЮ: все работы по ремонту, совершенствование покрытия, нанесению разметки и т.д. проводить в ночное время! Так делает весь цивилизованный мир, а у нас до сих пор СОВОК!», - писал автор петиции Лукашевич Вячеслав Петрович.

Ответ на электронную петицию:

«Электронная петиция о времени проведения дорожных работ в г. Сумы в пределах полномочий управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета проработана.

Сообщаем, что управлением будет подготовлен соответствующий проект решения исполнительного комитета Сумского городского совета «О рассмотрении электронной петиции относительно времени проведения ремонтных работ в г. Сумы».

Данный проект решения исполнительного комитета после прохождения процедуры визирования будет вынесен на рассмотрение исполнительного комитета Сумского городского совета в установленном законодательством порядке».