Жители Сумщины несут в полицию нелегальное оружие Три незарегистрированных охотничьих ружья и один пистолет передали в полицию жители Сум, Шостки, Ромен и Великописаривского района.

В дежурную часть Сумского отдела и Великописаревского отделения полиции с заявлением о добровольной сдаче незарегистрированных двух гладкоствольных охотничьих ружей «ИЖ-17» 17 калибра обратились 26-летний сумчанин и 38-летний житель Великой Писаревки. Полицейским они рассказали, что случайно нашли оружие у своих родственников: один нашел ее на чердаке дома своей матери, другой - в доме покойного дедушки.

Еще одно гладкоствольное охотничье ружье «Маркель» 12 калибра сдал в полицию 42-летний житель Ромен, которая принадлежала его покойному отцу. Ружье оказалось достаточно старым и изношенным, поэтому полицейские приняли ее у мужчины для дальнейшей утилизации.

Кроме этого, 28-летний житель Шосткинского района сдал в местный участок полиции пистолет «Сталкер 2918S» калибром 9 мм для отстрела патронов с резиновыми пулями, который купил через Интернет для собственного пользования.

Правоохранители еще раз напоминают, что в период с 1 по 31 октября по всей территории Украины продолжается месячник добровольной сдачи оружия, во время которого граждане могут добровольно обратиться в местные отделы и отделения полиции и сдать незарегистрированное оружие, боеприпасы или взрывчатку, которые незаконно у них хранятся и тем самым избежать уголовной ответственности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.