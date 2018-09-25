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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:45166

На Сумщине за день поймали 10 воров

Только в течение минувших суток полицейские Сумщины разоблачили 10 злоумышленников, которые совершали кражи в Сумах, Сумском, Роменском, Ахтырском и Кролевецком районах.

Жертвами злоумышленников стали 24-летняя ахтырчанка и 88-летняя пенсионерка из Кролевца. Они пожаловались на злоумышленников, которые украли у них деньги. Полицейские сразу вычислили вероятных злоумышленников, которыми оказались знакомый и родственник пострадавших. Младшую женщину обокрал ее же знакомый и забрал ее 300 гривен, пенсионерку обокрала ее 24-летняя внучка, похитив у нее 1000 гривен.

В Кролевце участковые вычислили сразу трех воров в возрасте от 27 до 39 лет, двое из которых оказались «металлоискателями». Другой их ранее судимый знакомый украл бензопилу местного жителя. В Ромнах же 35-летний мужчина обокрал гараж приятеля и украл оттуда автозапчасти и набор ключей для ремонта авто. Еще двое роменчан 41 и 36 лет задержали за похищение контейнеров для мусора. А бурынские правоохранители помогли 50-летней жительнице района вернуть ее мобильный, который украл ее бывший муж.

В Сумском районе злоумышленницей оказалась 37-летняя женщина, которая обокрала один из магазинов косметики. Соблазнилась она на косметический набор декоративной косметики стоимостью более 600 гривен.

Все похищенное правоохранители изъяли и после проведения всех необходимых следственных действий вернут их владельцам. В отношении злоумышленников открыли уголовные производства по соответствующим частям ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. В зависимости от тяжести совершенного преступления им может грозить наказание в виде штрафов или даже тюремное заключение сроком от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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