В Борисполе стартовал второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве

В турнире участвуют 6 команд, в том числе 4 сумские.
«Динамо» Сумы – «СумДУ» Сумы 4:1
«Сумчанка» Сумы – Сборная полтавской области 15:0
«Колос» Борисполь – «ИФК СумГПУ» 0:0 (0-3 по буллитам)
Завтра тур продолжится.
С 16 по 19 сентября в г. Коростень Житомирской области проходили сразу два чемпионата Украины среди юношей 2007-2008 г.р. и...
21-23 сентября в Борисполе проходил первый тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд....
В чемпионате Украины по хоккею на траве сыграют сразу 4 сумские команды, однако будут ли проходить игры чемпионата в Сумах,...
11-13 сентября в Сумах проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди девушек 2007-2008 г.р....
8 сентября Сумы праздновали 40-летие с начала существования хоккея на траве....