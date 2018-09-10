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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:07237

В Борисполе стартовал второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве

Сегодня, 5 октября, в Борисполе стартовал второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве.

В турнире участвуют 6 команд, в том числе 4 сумские.

«Динамо» Сумы – «СумДУ» Сумы 4:1

«Сумчанка» Сумы – Сборная полтавской области 15:0

«Колос» Борисполь – «ИФК СумГПУ» 0:0 (0-3 по буллитам)

Завтра тур продолжится.

Спорт Хоккей на траве

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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