В Борисполе стартовал второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве Сегодня, 5 октября, в Борисполе стартовал второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве.

В турнире участвуют 6 команд, в том числе 4 сумские. «Динамо» Сумы – «СумДУ» Сумы 4:1 «Сумчанка» Сумы – Сборная полтавской области 15:0 «Колос» Борисполь – «ИФК СумГПУ» 0:0 (0-3 по буллитам) Завтра тур продолжится.