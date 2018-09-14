Сумские волейболисты продолжают проигрывать в Суперлиге (видео) Сегодня «ШВСМ-СумДУ» проиграл уже пятую игру в чемпионате Украины по волейболу.

В третьем туре наши волейболисты встречались на Винничине с «МХП-Винница». Игра завершилась победой хозяев 3:1 (25-20, 25-17, 19-25, 25-12). Другие матчи: «Юракадемия» Харьков – «Буревестник-ШВСМ» 3:0 «Фаворит» Лубны – «Новатор» Хмельницкий 1:3 Завтра пройдут повторные игры.