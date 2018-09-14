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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:1684

Сумские волейболисты продолжают проигрывать в Суперлиге (видео)

Сегодня «ШВСМ-СумДУ» проиграл уже пятую игру в чемпионате Украины по волейболу.

В третьем туре наши волейболисты встречались на Винничине с «МХП-Винница». Игра завершилась победой хозяев 3:1 (25-20, 25-17, 19-25, 25-12).

Другие матчи:

«Юракадемия» Харьков – «Буревестник-ШВСМ» 3:0

«Фаворит» Лубны – «Новатор» Хмельницкий 1:3

Завтра пройдут повторные игры.

Спорт Волейбол ШВСМ-СумДУ

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«Мотылек» Михаэль Ноер (Чехия, Испания, США, 2017)
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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