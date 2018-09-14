Сумские волейболисты продолжают проигрывать в Суперлиге (видео)

В третьем туре наши волейболисты встречались на Винничине с «МХП-Винница». Игра завершилась победой хозяев 3:1 (25-20, 25-17, 19-25, 25-12).
Другие матчи:
«Юракадемия» Харьков – «Буревестник-ШВСМ» 3:0
«Фаворит» Лубны – «Новатор» Хмельницкий 1:3
Завтра пройдут повторные игры.
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