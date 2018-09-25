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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Спасатели Сумщины стали чемпионами Украины

Спасатели Сумщины завоевали звание чемпиона ГСЧС Украины по футзалу.

5 октября в Херсоне состоялся финальный матч заключительной части чемпионата Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Украины по футзалу.

В нем встретились спасатели Херсонской области и Центра быстрого реагирования из Ромен. Фортуна оказалась на стороне сумчан, которые одержали победу со счетом 1:0 и стали Чемпионом ГСЧС Украины по футзалу.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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