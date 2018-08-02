Сумские стрелки отличились на кубке Украины 2-5 октября в Новой Каховке проходил кубок Украины по стрельбе из лука под открытым небом.

Среди женщин выиграла студентка СумГПУ Анастасия Павлова. Сумчанки на подиум не попали: Евгения Чибисова после третьего места в квалификации была только 8-ой в олимпийском раунде. Ирина Хочина (в квалификации была 4-й) и Полина Родионова (6-й) стали 9-ми. У мужчин лучшим среди сумчан был Алексей Гунбин – 9-ой место.

В миксте студент СумГПУ Иван Кожокарь в паре с Еленой Онофрийчук стал вторым. Евгения Чибисова и Алексей Гунбин показали третий результат. Татьяна Саган и Владислав Лесняк были шестыми.

В командных стрельбах среди мужчин победила сумская команда – Алексей Гунбин, Александр Скачок и Никита Шишкин. Вторая мужская команда – Владислав Лесняк, Валентин Куцый, Вадим Босенко – стала шестой. Женская команда – Ирина Хочина, Евгения Чибисова и Полина Родионова – стала третьей, победив в матче за бронзу другую нашу тройку – Татьяну Саган, Анна Вихрова и Юлия Смаль.