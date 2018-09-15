Сумские волейболисты снова проиграли лидеру (видео)

Повторная игра третьего тура чемпионата Украины по волейболу среди мужских команд Суперлиги, как и вчера, завершилась победой хозяев. На этот раз они выиграли всухую 3:0 (25-19, 25-19, 25-19).
Остальные игры дня:
«Сборная Харьковской области - Юракадемия» Харьков – «Буревестник-ШВСМ» Чернигов 3:2
«Фаворит» Лубни – «Новатор» Хмельницкий 0:3
После трех туров лидирует «МХП-Винница» - 18, дальше – «Новатор» - 13, «Барком-Кажаны» Львов – 11 (2 игры в запасе), «Сердце Подолья» - 11, «Юракадемия» - 10. У трех команд, среди которых и наши, всего по 1 очку.
Стоит отметить, что сумчане первых три тура провели на выезде. А в четвертом, 19-20 октября, будут принимать дома харьковскую «Юракадемию».
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