Сумские военные отразили нападение агрессора Тактические учения с бригадой территориальной обороны на полигоне достигли своего апогея.

5 октября отрабатывался вопрос боевых действий в составе батальона, который совместно с пограничниками отражал нападение агрессора, прикрывая участок границы. По легнеде на патруль пограничников совершила нападение враждебная диверсионная группа и было замечено приближение к границе бандформирования. Было развернуто подразделение территориальной обороны для сдерживания противника. Под прикрытием действий минометного подразделения, личный состав батальона, усиленный бронегруппой пограничников, атаковал противника и выбил его с нашей территории. Во время боя действовала воздушная разведка и постоянно контролировала действия враждебного НЗФ.

За ходом боевых действий наблюдала группа офицеров оперативного командования «Север» и приглашенные руководители органов местной и государственной власти, силовых структур области. Также их вниманию были представлены основные образцы вооружения и техники. По окончании активной фазы учений военный комиссар полковник Тарас Давыденко и замглавы Сумской ОГА Иван Боршош поблагодарили личный состав бригады и пограничников за умелые действия и организованность, сообщили в областном военкомате.