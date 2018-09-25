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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские военные отразили нападение агрессора

Тактические учения с бригадой территориальной обороны на полигоне достигли своего апогея.

5 октября отрабатывался вопрос боевых действий в составе батальона, который совместно с пограничниками отражал нападение агрессора, прикрывая участок границы. По легнеде на патруль пограничников совершила нападение враждебная диверсионная группа и было замечено приближение к границе бандформирования. Было развернуто подразделение территориальной обороны для сдерживания противника. Под прикрытием действий минометного подразделения, личный состав батальона, усиленный бронегруппой пограничников, атаковал противника и выбил его с нашей территории. Во время боя действовала воздушная разведка и постоянно контролировала действия враждебного НЗФ.

За ходом боевых действий наблюдала группа офицеров оперативного командования «Север» и приглашенные руководители органов местной и государственной власти, силовых структур области. Также их вниманию были представлены основные образцы вооружения и техники. По окончании активной фазы учений военный комиссар полковник Тарас Давыденко и замглавы Сумской ОГА Иван Боршош поблагодарили личный состав бригады и пограничников за умелые действия и организованность, сообщили в областном военкомате.

Общество Военные учения
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