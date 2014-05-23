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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумскому училищу искусств подарили скульптуру Бортнянского (видео)

Училищу искусств и культуры имени Бортнянского подарили скульптуру Бортнянского.

Скульптуру украинского композитора эпохи барокко презентовали 5 октября в стенах заведения. Работу над скульптурой автор - Артур Гармыдер - завершил два года назад. Привез ее из Львова, где живет и работает.

Скульптура высотой 1,80 м изображает 30-летнего мужчину в классической одежде 18-го века. Автор потратил на скульптуру три месяца и почти 80 кг гипса, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Артур Гармыдер - автор скульптуры, рассказывает:

«Исполнялась она в натуральном размере, примерно до параметров человека 1,70-1,85 м. Я там использовал классическую одежду, которая вполне соответствует той эпохе, которая была в то время, когда жил Бортнянский».

Идея поселить гипсового Бортнянского в этих стенах принадлежит автору. Это подарок заведению, где Артур Гармыдер учился 10 лет назад. Открывали скульптуру под звуки произведений Дмитрия Бортнянского.

Это не первая скульптурная работа автора в Сумах. Два года назад на стене детской художественной школы имени Михаила Лысенко появилась мемориальная доска.

Общество Скульптура Училище Бортнянского

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