Сумчан приглашают на футзальное дерби Во вторник, 9 октября, в Сумах пройдет матч первого тура чемпионата Украины по футзалу в первой лиге.

На паркете манежа СумГУ (ул. Прокофьева, 38/1) объединенная команда «Food Centre-СумДУ» встретится с роменским «Рятувальником». Игра начнется в 18.00. Вход свободный. Приди поддержи свою команду. Болельщиков ждет приятный сюрприз, сообщает пресс-служба клуба.