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В Шостке усмирили «пророссийских демонстрантов» и «отбили атаку» на райгосадминистрацию

6 октября в Садовом микрорайоне на территории долгостроя, расположенного неподалеку от инфекционного отделения Шосткинской ЦРБ, состоялся заключительный этап учений батальона территориальной обороны.

Помимо военнослужащих, здесь собрались представители городских и районных властей Шосткинского, Кролевецкого, Середина-Будского районов, пишет Шостка.info.

В рамках тактико-строевого занятия под условным названием «Бой в городе» военнослужащие 153-го отдельного батальона территориально обороны отрабатывали действия в условиях массовых нарушений общественного порядка, обороны административных зданий, ликвидации диверсионных групп незаконных вооруженных формирований.

По легенде две стрелковые роты выполняли задание по охране и обороне «Шосткинской РГА». Один из взводов дежурил на КПП, установленном на подъездных путях к админзданию, второй – патрулировал здание по периметру, третий – находился в резерве командира батальона, два взвода заняли оборону на первом и втором этажах «РГА».

В один из моментов КПП начали осаждать агрессивно настроенные демонстранты, отвлекающие внимание от вооруженной группы, намеривавшейся захватить здание.

Однако, у «диверсантов» ничего не вышло, поскольку резервисты, которые уже больше недели проходят военную подготовку, умело отразили атаку и обезвредили злоумышленников.

После выполнения учебных задач, присутствующим продемонстрировали образцы обмундирования и вооружения военнослужащих Вооруженных сил Украины, боеприпасов, которые используют ВСУ, командный пункт.

— Я вдячний кожному з вас, за те, що ви долучилися до цих навчань. Заняття зі збройної підготовки мають неабияке значення для громади, адже свідчать про посилення обороноздатності нашого краю, — сказал заместитель командующего войсками оперативного командования «Північ» Александр Нестеренко, обращаясь к бойцам батальона территориальной обороны.

Окончательные итоги 10-дневных учебных сборов будут подведены 7 октября в пункте постоянной дислокации батальона на территории в/ч 4427.

 
Общество Военные учения Шостка

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