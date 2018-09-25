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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:28146

Сумские футзалисты завершили выступления в Лиге чемпионов

6 октября прошли игры третьего тура группового раунда футзальной Лиги чемпионов УЕФА.

Чемпион Украины херсонский «Продэксим» с лебединцем Николаем Белоцерковцем в составе завершил выступление в Лиге чемпионов, уступив в группе «2» чешскому клубу «ЭРА-ПАК» со счетом 0:1. В элитный раунд из этой группы вышли чехи и испанцы из «Интер-Мовистар».

В группе «4» казахский «Кайрат» деклассировал белорусскую команду «Лидсильмаш» 6: 0. Сумской вратарь Евгений Змысля наблюдал за игрой со скамейки запасных. Дальше от этой грыпп прошли казахи и португальский «Спортинг».

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