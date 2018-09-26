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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:13146

В Ромнах проведут чемпионат Сумщины по боксу

12-14 октября в Ромнах состоится чемпионат Сумщины по боксу среди мужчин, молодежи, юниоров, младших юношей и девушек.

Турнир состоится в спортивном зале РК СНАУ (ул. Горького, 56).

Начало соревнований:

- в пятницу, 12 октября, в 15.00;

- в субботу, 13 октября, в 11.00;

- в воскресенье, 14 октября, в 10.00.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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