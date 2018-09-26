В Ромнах проведут чемпионат Сумщины по боксу

Турнир состоится в спортивном зале РК СНАУ (ул. Горького, 56).
Начало соревнований:
- в пятницу, 12 октября, в 15.00;
- в субботу, 13 октября, в 11.00;
- в воскресенье, 14 октября, в 10.00.
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