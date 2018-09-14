Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:22142

В Борисполе продолжается хоккейный чемпионат

6 октября были сыграны очередные игры второго тура чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд.

Результаты вчерашних игр:

«ИФК СумГПУ» Сумы – «СумДУ» Сумы 3:0

«Сумчанка» Сумы – «Динамо» Сумы 8:1

«Колос» – Сборная Полтавской обл. 8:0

Сегодня тур завершится еще тремя играми.

Спорт Хоккей на траве

По тематике

05.10.2018 18:07

В Борисполе стартовал второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве

Сегодня, 5 октября, в Борисполе стартовал второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве....

Шосткинские хоккеисты стали третьими в Коростене
24.09.2018 14:21

Шосткинские хоккеисты стали третьими в Коростене

С 16 по 19 сентября в г. Коростень Житомирской области проходили сразу два чемпионата Украины среди юношей 2007-2008 г.р. и...

Сумчанки стартовали в чемпионате Украины по хоккею на траве
24.09.2018 09:37

Сумчанки стартовали в чемпионате Украины по хоккею на траве

21-23 сентября в Борисполе проходил первый тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд....

Сумы теряют хоккей на траве
19.09.2018 12:54

Сумы теряют хоккей на траве

В чемпионате Украины по хоккею на траве сыграют сразу 4 сумские команды, однако будут ли проходить игры чемпионата в Сумах,...

Сумские хоккеистки разыграли медали чемпионата Украины среди 10-летних
14.09.2018 13:34

Сумские хоккеистки разыграли медали чемпионата Украины среди 10-летних

11-13 сентября в Сумах проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди девушек 2007-2008 г.р....

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05.10.2018 21:16
В Борисполе стартовал второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве
05.10.2018 18:07
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«Большой кошачий побег» Гэри Ван (Китай, 2018)
«Большой кошачий побег» Гэри Ван (Китай, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 11:45
«Хэллфест» Грегори Плоткин (США, 2018)
«Хэллфест» Грегори Плоткин (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:20
«Безумная свадьба» Влад Дикий (Украина, 2018)
«Безумная свадьба» Влад Дикий (Украина, 2018)
Кино Космос
20:40 — 50 грн.
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«Веном» Рубен Фляйшер (США, 2018)
Кино Космос
14:25 — 45 грн. 18:30 — 50 грн.
«Игрушки для взрослых» Брайан Хенсон (США, Китай, 2018)
«Игрушки для взрослых» Брайан Хенсон (США, Китай, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:30
«Благородные бродяги» Александр Березань (Украина, 2018)
«Благородные бродяги» Александр Березань (Украина, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 14:30 17:40
«Мотылек» Михаэль Ноер (Чехия, Испания, США, 2017)
«Мотылек» Михаэль Ноер (Чехия, Испания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 15:00
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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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