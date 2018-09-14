В Борисполе продолжается хоккейный чемпионат

Результаты вчерашних игр:
«ИФК СумГПУ» Сумы – «СумДУ» Сумы 3:0
«Сумчанка» Сумы – «Динамо» Сумы 8:1
«Колос» – Сборная Полтавской обл. 8:0
Сегодня тур завершится еще тремя играми.
Сегодня, 5 октября, в Борисполе стартовал второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве....
С 16 по 19 сентября в г. Коростень Житомирской области проходили сразу два чемпионата Украины среди юношей 2007-2008 г.р. и...
21-23 сентября в Борисполе проходил первый тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд....
В чемпионате Украины по хоккею на траве сыграют сразу 4 сумские команды, однако будут ли проходить игры чемпионата в Сумах,...
11-13 сентября в Сумах проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди девушек 2007-2008 г.р....