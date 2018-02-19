В Сумах разрисовали серый забор возле музыкальной школы яркими рисунками

Юные творцы из художественной школы им. Лысенко со своими учителями и юные воспитанники музыкальной школы № 3 на ул. Шевченко в центре Сум разрисовали забор возле школы яркими рисунками на музыкальную тематику.
Об этом написала преподаватель художественной школы Любовь Михайленко на своей странице в Фейсбуке.
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