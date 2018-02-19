В Сумах разрисовали серый забор возле музыкальной школы яркими рисунками Ко Дню музыки, Дню учителя, Дню художника состоялся совместный проект двух творческих художественных школ города Сумы.

Юные творцы из художественной школы им. Лысенко со своими учителями и юные воспитанники музыкальной школы № 3 на ул. Шевченко в центре Сум разрисовали забор возле школы яркими рисунками на музыкальную тематику.

Об этом написала преподаватель художественной школы Любовь Михайленко на своей странице в Фейсбуке.