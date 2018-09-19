«Сумчанка» уверенно лидирует в чемпионате Украины Сегодня, 7 октября, в Борисполе завершился второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд.

Результаты игр третьего дня: «ИФК СумГПУ» Сумы – Сборная Полтавской обл. 11:0 «Сумчанка» Сумы – «СумДУ» Сумы 8:0 «Колос» Борисполь – «Динамо» Сумы 2:0 После двух туров на счету «Сумчанки» 24 очка, у «ИФК СумГПУ» - 20, у «Колоса» - 19, у «Динамо» - 12, у полтавчанок – 9, у «СумДУ» - 6. Следующий тур пройдет уже весной.