Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:4099

«Сумчанка» уверенно лидирует в чемпионате Украины

Сегодня, 7 октября, в Борисполе завершился второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд.

Результаты игр третьего дня:

«ИФК СумГПУ» Сумы – Сборная Полтавской обл. 11:0

«Сумчанка» Сумы – «СумДУ» Сумы 8:0

«Колос» Борисполь – «Динамо» Сумы 2:0

После двух туров на счету «Сумчанки» 24 очка, у «ИФК СумГПУ» - 20, у «Колоса» - 19, у «Динамо» - 12, у полтавчанок – 9, у «СумДУ» - 6.

Следующий тур пройдет уже весной.

Спорт Хоккей на траве

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«Безумная свадьба» Влад Дикий (Украина, 2018)
«Безумная свадьба» Влад Дикий (Украина, 2018)
Кино Космос
20:40 — 50 грн.
«Веном» Рубен Фляйшер (США, 2018)
«Веном» Рубен Фляйшер (США, 2018)
Кино Космос
14:25 — 45 грн. 18:30 — 50 грн.
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«Игрушки для взрослых» Брайан Хенсон (США, Китай, 2018)
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CINETECH+, 2D 20:30
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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