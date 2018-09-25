«Прикарпатье» и «Сумы» разделили очки 7 октября ПФК «Сумы» играл на выезде в матче 12-го тура первенства Украины по футболу в первой лиге.

Соперников сумчан было ивано-франковское «Прикарпатье».

Сумчане открыли счет в середине первой 45-минутки. Лиховидько здорово вытащил мяч почти на линии и с правой бровки вошел в штрафную, пробив мимо вратаря. Хозяева сумели отыграться перед свистком на перерыв: Француз забросил из глубины на Барчука, которого забыли в центре штрафной, тот своим шансом воспользовался, пишет ua-football.com.

Франковцам пришлось доигрывать вдесятером из-за необдуанного прыжка Квасного в соперника. Но «Прикарпатье» даже могло вырывать победу, однако за «горожан» сыграл каркас ворот. В итоге 1:1. После 12-го тура у «Сум» 12 очков в 11 играх и 12-ое место в турнирной таблице.