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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:48205

В мэрии снова задумались о покупке весовых комплексов

Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение проработать вопрос покупки весовых комплексов.

Вопрос подняли сегодня, 8 октября, на аппаратном совещании в мэрии.

- Если грузовики будут свободно ездить по городу, то даже Роменскую, которую мы только что отремонтировали, быстро раскурочат, - отметил мэр. – Я в принципе уже говорил в начале года, что нам нужно купить минимум два весовых комплекса для контроля за перегрузом. Обязательно это нужно сделать. На выходных мы обсуждали этот вопрос. Есть предложение насчет стационарного комплекса. Возможно, на Харьковской мы могли бы построить стационарный комплекс. Проработайте этот вопрос, какой будет дешевле. В принципе, нам лучше, наверное, нестационарный, чтобы можно было переставлять. Хотя у нас три направления основных. Подумайте, какой лучше. Потому что если мы этого не сделаем, то все наши средства на ремонт дорог будут просто в никуда. Вы же видите: поворот на Линейную направо, и там уже «волны» пошли. 

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