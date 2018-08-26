Сумчане на пьедестале почета киевского марафона 7 октября в Киеве прошел традиционный Wizz Air Kyiv City Marathon.

На марафонской дистанции лучшим из наших был ахтырчанин Евгений Глыва, показавший четвертое время – 2:37:08.

В полумарафонской дистанции на первом месте сумчанин Сергей Марчук – 1:11:32. Вторым был также наш Виталий Ивах – 1:12:29.