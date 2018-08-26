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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:07211

Сумчане на пьедестале почета киевского марафона

7 октября в Киеве прошел традиционный Wizz Air Kyiv City Marathon.

На марафонской дистанции лучшим из наших был ахтырчанин Евгений Глыва, показавший четвертое время – 2:37:08.

В полумарафонской дистанции на первом месте сумчанин Сергей Марчук – 1:11:32. Вторым был также наш Виталий Ивах – 1:12:29.

Спорт Виталий Ивах Евгений Глыва Марафон Полумарафон Сергей Марчук

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