Сумчане на пьедестале почета киевского марафона

На марафонской дистанции лучшим из наших был ахтырчанин Евгений Глыва, показавший четвертое время – 2:37:08.
В полумарафонской дистанции на первом месте сумчанин Сергей Марчук – 1:11:32. Вторым был также наш Виталий Ивах – 1:12:29.
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