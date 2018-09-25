За неделю до старта отопительного сезона больше 200 домов не готовы к зиме А уже в четверг будут решать вопрос включения тепла в сумских многоэтажках.

Об этом говорили сегодня, 8 октября, на аппаратном совещании в мэрии.

- На сегодня в зоне «Сумытеплоэнерго» на обслуживании 875 домов, - начала замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя. – Выдано актов 667. Не выдано 208. Из них по основным семи жилищным организациям не выдано акты по 130 домам. Работы выполняются, но акты мы пока не выдаем. В отдельных домах выполняются капитальные или текущие ремонты, а также выполняются гидравлические испытания. В отдельных домах во время гидроиспытаний возникли порывы на внутридомовых тепловых сетях. Жилищные организации над ними работают… По ведомственному жилью не выдано акты по 31 дому. И по ОСМД из 54 домов акты готовности выдано только по 7-ми. Отдельные главы ОСМД обратились к нам, мы предоставляем помощь. Остальные своими силами выполняют подготовку. Мы держим на контроле.

- Ситуация по жилищным организациям: «Сумыжилкомсервис» - не подписаны 8 домов, «Форекс плюс» - 4, «Наш дім» - 2, «Рубин» - 1, «Коменерго-Суми» - 7 и «Домком-Сумы» - 1, - доложил директор Котельной Северного промузла Николай Жовтобрюх. - Всего 23 дома. Всего 92% готовности. Сейчас все в стадии завершения – на сегодня, завтра… По ОСМД началось немножко оживление. Из 23 домов акты подписаны по 14-ти. По бюджетным организациям – детсады, школы, больницы – 100%.

- Я обращаю ваше внимание, что в четверг у нас будет комиссия по ТБ и ЧС, - сообщил мэр Сум Александр Лысенко. – Уже будем принимать решение. Скорее всего, прогнозируемо будем выходить на понедельник для начала разворачивания наших технических возможностей по включению тепла. Так, Александр Иванович (заммэра по ЖКХ Журба – Ред.)?

- С 15-го числа мы начнем массово включать медицину и образование, а пока они могут индивидуально обращаться к «Сумытеплоэнерго» о включении, - ответил тот. – А уже числа 18-20, если будет температурный режим, то по жилому фонду.

- К нам уже обратились 6 бюджетных заведений, - поднялась Надежда Покутняя. – Мы их уже включаем.

- Давайте так, - предложил мэр. – 15-ое – понедельник – выходной день, но все на работе, и начинаем включать тепло в жилом фонде, согласно графика – 15-16-17-ое. Если вы начнете 18-го, то до 20-го…

- «Сумытеплоэнерго» будет разворачиваться, но массово пускать после того, как среднесуточная температура будет 8 градусов, - перебил его зам.

- Я поддерживаю Александра Ивановича, - снова Надежда Покутняя. – Потому что в выходной день все жилищные организации будут обязаны вывести своих людей и если жителей не будет в квартирах, при возникновении аварийных ситуаций мы можем позаливать жилые дома. Лучше начинать отопительный сезон в рабочий день.

- Во вторник? – уточнил мэр.

- Да.

- Хорошо, принимаем решение в четверг, - подытожил мэр.