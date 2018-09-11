За неделю на Сумщине зарегистрировано 73 ЧП В результате пожаров два человека погибли, еще один травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 24 здания, 7 единиц автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области совершено 69 выездов для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных происшествий и ликвидации их последствий, тушению пожаров и проведению других спасательных мероприятий. Спасено материальных ценностей на общую сумму 4 млн. 685 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уничтожено 6 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

Спасатели предупреждают, чтобы не попасть в беду соблюдать требования безопасности в быту, на производстве, во время отдыха и научит этим важным правилам детей. Помните: ответственность спасает жизнь, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.