Юные сумские боксеры отличились в Чугуеве

Турнир посвящен героям АТО/ООС и приурочен ко Дню защитника Украины.
Воспитанники КДЮСШ «Сумы» Денис Кузьменко и Артем Коренев стали первыми в своих весовых категориях. Подготовил спортсменов тренер Михаил Гречка.
12-14 октября в Ромнах проведут чемпионат Сумщины по боксу среди мужчин, молодежи, юниоров, младших юношей и девушек....
Сумской боксер-профессионал Тарас Шелестюк ищет себе нового менеджера....
22 июля именины празднуют: Кирилл, Александр, Андрей, Иван, Константин, Михаил, Федор....
Тарас Шелестюк, год не выходивший на ринг, бросил вызов экс-чемпиону мира WBA в этой же весовой категории аргентинцу Лукасу Матиссе....
1 июля в Днепре завершился чемпионат Украины по боксу среди студентов....