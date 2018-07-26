Роменчанка отличилась на чемпионате Украины по дзюдо 6-7 октября в Ужгороде проходил открытый чемпионат Украины среди юношей и девушек до 17 лет.

В соревнованиях приняли участие более 200 участников, среди них и сумчане. У нас одна бронза. В весовой категории до 40 кг среди девушек третье место заняла роменчанка Юлия Засульская. Сумчанки Валерия Ващенко (52 кг), Анна Охрименко (57 кг), Мария Рыцкая (63 кг) стали пятыми. Ахтырчанин Артем Науменко (46 кг) стал седьмым.