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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:57122

Возле сумских школ 370 аварийных деревьев

Вопрос поднял сегодня, 8 октября, на аппаратном совещании в мэрии.

- Весной у вас была проведена соответствующая работа и посчитано 370 деревьев, которые необходимо срочно срезать на территориях школ и рядом, то есть на пути в школы, - обратился заммэра Сум Степан Пак к начальнику горуправления образования Антонине Данильченко. – Понятно, что часть работы сделана вами, но впереди зима с метелями, ветрами и мокрым снегом. Подумайте, что можно сделать сейчас, еще до конца этой осени и подумайте о следующей весне.

- Да, у нас остались еще аварийные деревья, - подтвердила чиновница.

- Смотрите, чтобы нам не пришлось принимать каких-то решений и проводить какието мероприятий, когда что-то, не дай Бог, случится…

- Хорошо…

Напомним: аварийные деревья возле школ и детсадов считали еще в прошлом году. Тогда на их удаление просили 425 тыс. грн. Но за год проблему так и не решили.

Общество Аварийные деревья

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