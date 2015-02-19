Возле сумских школ 370 аварийных деревьев Вопрос поднял сегодня, 8 октября, на аппаратном совещании в мэрии.

- Весной у вас была проведена соответствующая работа и посчитано 370 деревьев, которые необходимо срочно срезать на территориях школ и рядом, то есть на пути в школы, - обратился заммэра Сум Степан Пак к начальнику горуправления образования Антонине Данильченко. – Понятно, что часть работы сделана вами, но впереди зима с метелями, ветрами и мокрым снегом. Подумайте, что можно сделать сейчас, еще до конца этой осени и подумайте о следующей весне.

- Да, у нас остались еще аварийные деревья, - подтвердила чиновница.

- Смотрите, чтобы нам не пришлось принимать каких-то решений и проводить какието мероприятий, когда что-то, не дай Бог, случится…

- Хорошо…

Напомним: аварийные деревья возле школ и детсадов считали еще в прошлом году. Тогда на их удаление просили 425 тыс. грн. Но за год проблему так и не решили.