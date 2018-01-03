В Сумах будут искать место для школы на «Эспланаде» Появились предложения размещения школы и детсада на сумской «Эспланаде».

Сегодня, 8 октября, на аппаратном совещании обсудили вопросы строительства школы и детского сада в микрорайоне «Эспланада».

Начальник управления архитектуры и градостроительства Андрей Кривцов сообщил, что уже подготовили письмо для разработчика проектной документации, чтобы он учел предложения по строительству садика и школы и исправил детальный план территории в соответствии с новіми нормами ДБН.

Начальник управления образования Антонина Данильченко сообщила, что для будущого населения «Эспланады» (около 15 тысяч человек) нужно построить школу на 1000 учеников и садик на 720 мест. Однако земельного участка для этого не хватает.

Для решения проблемы мэр предлагает сделать достройку на 90 мест и восстановить садик на 432 ребенка со стороны улицы Харьковской. Для школы возможно строительство на территории возле «Христианского духовного центра». Также рассмотрели возможность прекратить действие договора с предпринимателем, который арендует землю у Псла, где находится футбольное поле, и там построить спортивную площадку для школы.