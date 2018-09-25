В Шостке на «горячем» задержали подвальных воров Трое злоумышленников ночью сорвали замки к десяти индивидуальным подвальным помещениям одной из многоэтажек.

Сообщение о подозрительных звуках в подвальном помещении одного из домов в полицию поступили около трех часов ночи от местных жителей. Для проверки информации по указанному адресу выехали сотрудники группы реагирования патрульной полиции, которые обнаружили трех молодых людей, которые пытались совершить кражу.

«Прибывшие на вызов, сразу заметили открытую дверь в подвальное помещение, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - А когда зашли внутрь, увидели трех мужчин, которые собирались выносить украденные вещи на улицу. Однако на требования полицейских злоумышленники не отреагировали, а взамен еще и начали угрожать ножом. Но благодаря профессиональным действиям работников патрульной полиции их сразу задержали и вместе с вещественными доказательствами доставили в отдел полиции».

Злоумышленниками оказались ранее судимые местные жители, двум из которых 29, еще одному 30 лет, которые сорвали замки на 10 индивидуальных подвальных помещениях и пытались похитить четыре велосипеда, рыболовные снасти и изделия из металла.

С задержанными работают следователи. В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч.3 ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. За содеянное всем троим грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.