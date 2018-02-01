Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:30138

Конотопские борцы отличились на Львовщине

В г. Стрый Львовской области проходил XI международный юношеский турнир по греко-римской борьбе «Кубок Довбуша».

Соревнования собрали около 300 сильнейших борцов из Украины, Германии, Молдовы, Болгарии, Словакии, Румынии. Среди них и борцы из Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили. Наши спортсмены завоевали пять первых мест: Даниил Сущенко, Арсений Кутиль, Филипп и Артур Начовные и Имед Худжадзе. Также третье место завоевал Богдан Макаровец. Подготовил спортсменов тренер Виктор Гайдук.

Спорт Греко-римская борьба

По тематике

Сумской борец стал дважды чемпионом
10.04.2018 10:00

Сумской борец стал дважды чемпионом

6 апреля в Херсоне проходили чемпионаты Украины по вольной и греко-римской борьбе среди слабослышащих спортсменов....

Конотопские борцы отличились на чемпионате Украины
05.04.2018 14:48

Конотопские борцы отличились на чемпионате Украины

2-4 апреля в Ровно проходил чемпионат Украины по греко-римской борьбе среди младших юношей....

Конотопские «классики» отличились в Одессе
15.03.2018 14:40

Конотопские «классики» отличились в Одессе

10 марта в Одессе проходил турнир среди младших юношей, посвященный памяти мастера спорта СССР И. Толмачева....

Конотопчане стали призерами чемпионата Украины
08.03.2018 09:53

Конотопчане стали призерами чемпионата Украины

4-6 марта в Кривом Роге прошел чемпионат Украины по греко-римской борьбе среди юниоров....

В Конотопе соревновались классики
01.02.2018 16:19

В Конотопе соревновались классики

В Конотопе состоялся Всеукраинский турнир по греко-римской борьбе, который собрал около 500 участников из разных городов Украины....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Большой кошачий побег» Гэри Ван (Китай, 2018)
«Большой кошачий побег» Гэри Ван (Китай, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 11:45
«Хэллфест» Грегори Плоткин (США, 2018)
«Хэллфест» Грегори Плоткин (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:20
«Безумная свадьба» Влад Дикий (Украина, 2018)
«Безумная свадьба» Влад Дикий (Украина, 2018)
Кино Космос
20:40 — 50 грн.
«Веном» Рубен Фляйшер (США, 2018)
«Веном» Рубен Фляйшер (США, 2018)
Кино Космос
14:25 — 45 грн. 18:30 — 50 грн.
«Игрушки для взрослых» Брайан Хенсон (США, Китай, 2018)
«Игрушки для взрослых» Брайан Хенсон (США, Китай, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:30
«Благородные бродяги» Александр Березань (Украина, 2018)
«Благородные бродяги» Александр Березань (Украина, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 14:30 17:40
«Мотылек» Михаэль Ноер (Чехия, Испания, США, 2017)
«Мотылек» Михаэль Ноер (Чехия, Испания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 15:00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.