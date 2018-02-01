Конотопские борцы отличились на Львовщине В г. Стрый Львовской области проходил XI международный юношеский турнир по греко-римской борьбе «Кубок Довбуша».

Соревнования собрали около 300 сильнейших борцов из Украины, Германии, Молдовы, Болгарии, Словакии, Румынии. Среди них и борцы из Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили. Наши спортсмены завоевали пять первых мест: Даниил Сущенко, Арсений Кутиль, Филипп и Артур Начовные и Имед Худжадзе. Также третье место завоевал Богдан Макаровец. Подготовил спортсменов тренер Виктор Гайдук.