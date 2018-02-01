Конотопские борцы отличились на Львовщине

Соревнования собрали около 300 сильнейших борцов из Украины, Германии, Молдовы, Болгарии, Словакии, Румынии. Среди них и борцы из Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили. Наши спортсмены завоевали пять первых мест: Даниил Сущенко, Арсений Кутиль, Филипп и Артур Начовные и Имед Худжадзе. Также третье место завоевал Богдан Макаровец. Подготовил спортсменов тренер Виктор Гайдук.
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