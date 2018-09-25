На Сумщине сбили пьяного 80-летнего велосипедиста В Шосткинском районе в результате аварии велосипедист получил многочисленные травмы и был госпитализирован в хирургическое отделение центральной районной больницы.

ДТП произошло 6 октября в 11.00 по ул. Киевской в пгт Воронеж. Там 59-летний водитель легкового ВАЗ-21043 автомобиля совершил наезд на 80-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении и неожиданно начал пересекать проезжую часть. В результате столкновения последний получил многочисленные телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, убойных ран головы, закрытой травмы грудной клетки, перелома 6-го ребра слева, вывиха левой плечевой кости и перелом левой лопатки и был госпитализирован в хирургическое отделение районной клинической больницы.

Пострадавший управлял велосипедом в состоянии алкогольного опьянения, что и привело к таким последствиям. Автомобиль правоохранители изъяли и поместили на штрафплощадку Шосткинского отдела полиции. А по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил дорожного движения» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.