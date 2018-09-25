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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:10134

В Сумах копы поймали дачного вора

В Сумах задержали мужчину, который может быть причастен к кражам из садоводческого общества.

Происшествие имело место на улице Белопольское шоссе. На линию 102 позвонил мужчина, который сообщил, что он совместно с еще одним охранником преследуют неизвестного, который может быть причастен к кражам из садоводческого общества.

Инспекторы оперативно прибыли по адресу, о котором говорилось в сообщении. Там они обнаружили охранников и 26-летнего сумчанина.

По словам охранников, выяснилось, что при осмотре общества они заметили двух подозрительных граждан. Один из них нес ящик с металлоломом, а другой три пилы по дереву. Когда охранники попросили их остановиться, то незнакомцы бросились бежать. Работники общества на велосипедах поехали за ними. Во время преследования они вызвали полицию и впоследствии догнали беглеца с пилами. Он вел себя агрессивно, оказывал сопротивление, и как следствие пилой повредил колеса на велосипеде. Только после приезда патрульных гражданин успокоился.

В беглецах охранники узнали правонарушителя, который ранее был замечен в кражах из садового общества. По имеющимся базам инспекторы установили, что мужчина не впервые совершает такие правонарушения, к тому же он имел проблемы с незаконным оборотом наркотических веществ. На этот раз он имел признаки наркотического опьянения.

Инспекторы доставили его в медицинское учреждение, где он прошел освидетельствование на состояние опьянения, после чего передали следственно-оперативной группе Сумского отдела полиции.

Право Кража

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