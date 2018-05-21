В Сумах маршрутка проехала на «красный»

Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Олександр Губенко.
«Я не знаю, чей это автобус, но иногда хочется таких мудаков просто пиз....ть! И вот увидите, так скоро и будет... А люди в автобусе слепые что ли??!» - подписал фото сумчанин.
Маршрут № 6 (Ковпака - Химгородок) обслуживает ФЛП Масюк. Кстати, на предыдущем заседании исполкома рассматривался вопрос разрыва договора за постоянные нарушения условий договора на перевозки, в частности недостаточное число машин на маршруте. Однако тогда не нашлось голосов, так как члены имполкома посчитали, что неправильно лишать маршрут перевозчика, ведь заменить его по сути некем.
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3 сентября патрульные полицейские выявили водителя маршрутки в состоянии наркотического опьянения....
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