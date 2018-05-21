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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:591153

В Сумах маршрутка проехала на «красный»

Сегодня, 8 октября, после полудня маршрутка № 6 проехала на красный свет на перекрстке пр. Шевченко – ул. Набережная р. Стрелка – ул. Героев Сумщины – пл. Независимости.

Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Олександр Губенко.

«Я не знаю, чей это автобус, но иногда хочется таких мудаков просто пиз....ть! И вот увидите, так скоро и будет... А люди в автобусе слепые что ли??!» - подписал фото сумчанин.

Маршрут № 6 (Ковпака - Химгородок) обслуживает ФЛП Масюк. Кстати, на предыдущем заседании исполкома рассматривался вопрос разрыва договора за постоянные нарушения условий договора на перевозки, в частности недостаточное число машин на маршруте. Однако тогда не нашлось голосов, так как члены имполкома посчитали, что неправильно лишать маршрут перевозчика, ведь заменить его по сути некем.

Право Маршрутка Нарушение ПДД

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