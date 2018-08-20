В казну местных громад – 220 миллионов платы за землю С начала 2018 года плательщики-землепользователи Сум, Сумского, Белопольского и Краснопольского районов уплатили в местные бюджеты 220 миллионов гривен платы за землю, в том числе: 197 миллионов - юридические лица, а остальные 23 миллиона гривен - физические лица.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления от земельного налога увеличились на 22,2 миллиона гривен, то есть на 11,2%.

В Государственной налоговой инспекции в г. Сумы информируют, что плата за землю поступает в местные бюджеты и входит в число бюджетообразующих налогов территориальной казны. Упомянутый платеж стабильно занимает третье место по объемам поступлений в местные бюджеты, несколько уступая налога на доходы физических лиц и единому налогу.

Следует помнить, что органы местного самоуправления устанавливают ставки платы за землю и льготы по земельному налогу, который уплачивается на соответствующей территории (ст. 284 Налогового кодекса Украины).