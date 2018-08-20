В казну местных громад – 220 миллионов платы за землю

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления от земельного налога увеличились на 22,2 миллиона гривен, то есть на 11,2%.
В Государственной налоговой инспекции в г. Сумы информируют, что плата за землю поступает в местные бюджеты и входит в число бюджетообразующих налогов территориальной казны. Упомянутый платеж стабильно занимает третье место по объемам поступлений в местные бюджеты, несколько уступая налога на доходы физических лиц и единому налогу.
Следует помнить, что органы местного самоуправления устанавливают ставки платы за землю и льготы по земельному налогу, который уплачивается на соответствующей территории (ст. 284 Налогового кодекса Украины).
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