В Сумах хотят сделать электронную карту ливневок

«Провести полную инвентаризацию ливневых канализаций города. Поставить их на баланс единому коммунальному предприятию и обеспечить поддержку их в надлежащем состоянии», - писал автор петиции Балагуровский Алексей Владимирович.
Ответ на электронную петицию:
«Департаментом инфраструктуры города Сумского городского совета предоставлено предложение к формированию городского бюджета на 2019 год о выделении средств на изготовление электронной карты ливневой канализации по городу Сумы. После согласования рабочей группой по подготовке проекта городского бюджета г. Сумы на 2019 год и профильными депутатскими комиссиями выделение средств, в 2019 году будет проведена полная инвентаризация ливневой канализации по городу Сумы с изготовлением электронной карты».
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