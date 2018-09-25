В Сумах хотят сделать электронную карту ливневок Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Инвентаризация ливневых канализаций и стоков».

«Провести полную инвентаризацию ливневых канализаций города. Поставить их на баланс единому коммунальному предприятию и обеспечить поддержку их в надлежащем состоянии», - писал автор петиции Балагуровский Алексей Владимирович.

Ответ на электронную петицию:

«Департаментом инфраструктуры города Сумского городского совета предоставлено предложение к формированию городского бюджета на 2019 год о выделении средств на изготовление электронной карты ливневой канализации по городу Сумы. После согласования рабочей группой по подготовке проекта городского бюджета г. Сумы на 2019 год и профильными депутатскими комиссиями выделение средств, в 2019 году будет проведена полная инвентаризация ливневой канализации по городу Сумы с изготовлением электронной карты».